Incendio in via Di Vittorio a Trieste, morta una donna

TRIESTE Nella notte fra il 25 e il 26 giugno un rogo si è scatenato in un edificio di via Di Vittorio 22 a Trieste, una donna è morta nelle fiamme. Nel video di Massimo Silvano, i pompieri ancora in loco al mattino, e gli abitanti dello stabile evacuato. L'ARTICOLO

01:41