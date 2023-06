Principio d’incendio in via Revoltella a Trieste, messi in salvo un anziano e la sua badante

TRIESTE. Principio d’incendio nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 26 giugno, in un appartamento al primo piano del civico 4 in via Revoltella a Trieste. I Vigili del Fuoco del comando provinciale sono intervenuti con due partenze, un’autobotte e l’autoscala, domando immediatamente le fiamme. L’incendio si sarebbe originato nella cucina dell’appartamento, dov’era presente un uomo anziano, allettato, e una seconda persona (verosimilmente la badante dell’uomo).

Nessuno dei due ha riportato particolari danni o ferite. L’uomo è stato evacuato per mezzo di una barella fissata all’autoscala, e subito trasportato all’Ospedale di Cattinara per controlli a seguito di inalazioni da fumo: le sue condizioni, in ogni caso, non sarebbero gravi.

Gli inquilini dello stabile di otto piani sono stati subito evacuati, in attesa della messa in sicurezza del palazzo: in tutto una ventina di persone. Non ci sono altri feriti, ma altre due persone sarebbero state trasportate in ospedale, sempre per dei controlli. Era presente, al piano terra, una donna anziana, anch’essa disabile e con respiratore: accompagnata fuori da uno dei Vigli del Fuoco, la donna non ha riportato nessun danno.

Dopo circa un’ora, rientrato l’allarme e terminati i controlli, gli inquilini hanno fatto rientro nei loro appartamenti.