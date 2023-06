Smarza Pride, la parata arcobaleno sfila a Trieste

TRIESTE In queste immagini di Francesco Bruni lo Smarza Pride di sabato 24 giugno: la parata dell’orgoglio Lgbtq+ «si riprende le strade della città» nel tardo pomeriggio. Il ritrovo in piazza Goldoni, tra bandiere arcobaleno e musica tribale, in piazza Libertà l'incontro con i migranti. Sul camion che guida il corteo si scorge un cartello con scritto: «Dimezzano i consultori, raddoppia la nostra rabbia». Qui l'articolo

01:14