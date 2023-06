Scontro con un’auto, incidente in monopattino per Debora Serracchiani

LIGNANO. La deputata Debora Serracchiani (Pd), responsabile Giustizia dei dem, è rimasta coinvolta nella serata di sabato, 24 giugno, in un incidente stradale mentre stava guidando un monopattino a Lignano Pineta riportando una distorsione al ginocchio.

Come confermato dalla stessa onorevole, ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro una macchina parcheggiata.

La deputata è stata prontamente soccorsa e condotta al punto di primo intervento della località balneare per essere sottoposta a tutte le cure mediche necessarie.

«Siate prudenti! Soprattutto quando guidate un mezzo, anche se si tratta di un monopattino – riferisce la deputata Serracchiani –. Mi sento di raccomandarlo di cuore, dopo la disavventura che mi è capitata a Lignano. Ho perso il controllo del mezzo e il risultato è stata una brutta distorsione al ginocchio».

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale della località. «Devo ringraziare la polizia locale e gli operatori sanitari che sono intervenuti con rapidità e professionalità – conclude la deputata –. Dopo le prime cure che mi hanno prestato al punto di primo intervento farò altri accertamenti». —