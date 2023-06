Negli spazi sottostanti l’ala sud del municipio sono state ritrovate strutture riferibili a laboratori artigiani e scarichi delle acque, oltre che i resti delle abitazioni in pietra che iniziarono a essere costruite sul finire del Medioevo. La storia di Monfalcone, fino al suo ingresso nell’orbita della Repubblica di Venezia, sarà raccontata anche attraverso gli schermi di cui è stato dotato il museo, oltre che attraverso testi, oggetti ritrovati, ricostruzioni in 3D. In uno spazio a se stante sarà collocata la rara spada a una mano e mezza pure riemersa nel 2015 nell’ambito del recupero del municipio. —