Monfalcone, bimbo di tre mesi salvato all’ospedale di Vicenza

MONFALCONE Un bimbo di 3 mesi, arrivato giovedì notte da Monfalcone in condizioni disperate all’ospedale San Bortolo di Vicenza, è stato salvato grazie ad un’operazione molto delicata, eseguita dal neurochirurgo di grande esperienza, dottor Mariano Zanusso.

Lo riporta oggi, domenica 25 giugno, Il Giornale di Vicenza, raccontando la corsa contro il tempo e la riuscita dell’intervento, tanto che il piccolo sta meglio e non è più intubato. Il bimbo era giunto in ospedale in codice rosso, in condizioni particolarmente critiche.

Come sempre riportato da Il Giornale di Vicenza, il bimbo aveva una forte e incessante crisi convulsiva. L’Sos è arrivato al Suem di Vicenza dalla centrale operativa di palmanova nel tardo pomeriggio di giovedì.

Giunto al San Bortolo, presso la Terapia intensiva pediatrica, la responsabile Paola Ferrarese ha immediatamente avviato gli esami diagnostici per individuare la causa degli attacchi convulsivi. La risonanza magnetica ha evidenziato un severo ematoma sottodurale, una raccolta di sangue nella regione destra del cervello. Operazione di particolare urgenza. L’intervento è durato circa 2 ore.