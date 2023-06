Come prenotare la vacanza online lontano dalle truffe: i consigli della Polizia postale

Polizia Postale e Airbnb, portale online di case vacanza, rinnovano la loro collaborazione per gli utenti che scelgono la prenotazione delle vacanze online: ecco la campagna che offre i suggerimenti da seguire per non farsi truffare. Testimonial dell’iniziativa l'esperto di digitale Marco Camisani Calzolari. L'articolo

01:03