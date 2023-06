E’ triestino il giovane motociclista morto nel grave scontro a Grignano sulla strada costiera

TRIESTE Un giovane ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi, sabato 24 giugno, a seguito di un incidente stradale accaduto nel territorio comunale di Trieste, lungo via Grignano, indicativamente all’altezza dell’incrocio con la strada Costiera. Secondo gli ultimi aggiornamenti il giovane motociclista che ha perso la vita è un triestino.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (sul posto gli agenti della polizia locale), in prossimità dell’hotel Riviera si sono scontrati due vetture e una motocicletta.

Le cause dell'incidente in corso di accertamento.

Nell'impatto la persona che viaggiava sulla moto è stata sbalzata ed è finita in una scarpata. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata e la persona che si trovava all'interno dell'abitacolo è rimasta incastrata e ferita.

Dopo la chiamata di aiuto al 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Trieste, l'automedica e l'elisoccorso.

Hanno attivato i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario e la forza pubblica. Il personale medico infermieristico giunto sul posto ha fatto il possibile per salvare la vita al giovane motociclista, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

La persona rimasta incastrata all'interno della vettura è stata trasportata all'ospedale Burlo di Trieste in codice giallo.

Notizia in corso di aggiornamento