Accoltellò un giovane in Cavana, individuato grazie alle telecamere: ora è indagato

MONFALCONE La Polizia di Stato identifica il responsabile dell’accoltellamento avvenuto in zona Cavana la sera del 10 maggio 2023.

La sera del 10 maggio 2023, personale della Squadra Volante di Trieste effettuava un intervento in questa Piazza Cavana, per segnalazione di una lite intercorsa tra due persone al culmine della quale un giovane iracheno veniva attinto al collo da una coltellata.

Il giovane, trasportato presso il Pronto Soccorso di Cattinara, riceveva le cure del caso e veniva successivamente dimesso con una prognosi di 10 gg.

Per i fatti descritti, gli agenti del Commissariato di San Sabba davano immediatamente inizio alle attività investigative necessarie per la ricerca e l’identificazione del reo.

Per la corretta ricostruzione dei fatti venivano, in primo luogo, acquisiti tutti i filmati dei sistemi di videosorveglianza installati nei paraggi.

La visione incrociata di più telecamere di video sorveglianza, poste in questa Piazza Cavana, consentiva di ricostruire parzialmente i fatti avvenuti la sera del 10 maggio. In particolare, mentre una telecamera riprendeva soltanto un coltello nell’atto di cadere per terra senza, tuttavia, inquadrare l’autore del lancio, la visione approfondita delle immagini di un’altra telecamera permetteva di intravedere un soggetto, di sesso maschile di circa 30/40 anni, nell’atto di lanciare a terra un oggetto, poi risultato essere effettivamente il coltello utilizzato per l’aggressione.

Quest’ultimo, abbigliato con cappotto, pantalone e scarpe verosimilmente di colore nero, si scopriva poi essere un soggetto differente dalle parti coinvolte nella lite.

Questi elementi e l’incrocio di tutte le ulteriori fonti probatorie raccolte dagli inquirenti permettevano, in breve tempo, di far ricadere i sospetti su un cittadino tunisino classe 1983, gravato da precedenti specifici che, a seguito di identificazione fotografica, è stato riconosciuto dalla persona offesa come l’effettivo responsabile dell’aggressione avvenuta la sera del 10 maggio 2023.

Pertanto l’autore del reato è stato rintracciato dagli agenti del Commissariato San Sabba e indagato per il reato di lesioni gravi, nonché per il porto abusivo di armi, e segnalato alla locale Procura della Repubblica.