Pallamano Trieste, un mercato double face

TRIESTE La Pallamano Trieste ha perfezionato l'iscrizione alla serie A Silver.

Atto dovuto visto che proprio oggi decorreva la scadenza dei termini, in attesa di verificare la possibilità di un possibile ripescaggio nella serie A Gold.

La formazione del presidente Michele Semacchi resta alla finestra: ancora qualche giorno d'attesa poi si conoscerà il futuro del club.

SCENARI Sfumata negli spareggi di inizio maggio la promozione, Trieste ha salutato il giovane croato Vinkovic e dato l'addio a Luciano Scaramelli che, grazie alla buona stagione disputata in biancorosso, ha imboccato la strada della massima serie firmando a Conversano.

La ricostruzione è partita dalla conferma di Fredi Radojkovic sulla panchina triestina e sulla scelta di completare lo staff affiancando al tecnico la coppia Carpanese- Visintin, punti di riferimento dello spogliatoio biancorosso.

Sul mercato, il direttore sportivo Giorgio Oveglia si è mosso finora per portare a casa due giovani di prospettiva con esperienza in Gold. Gli arrivi di De Luca e Andreotta sono i primi innesti di una società che adesso lavora sottotraccia in attesa di capire quale campionato sarà chiamata ad affrontare.

«Gli obiettivi sui quali stiamo lavorando - spiega il direttore sportivo Oveglia - sono giocatori che possono fare al caso nostro sia in Silver che in caso di Gold».

Un possibile innesto è Tim Solefors, il terzino svedese che abbiamo visto qualche settimana fa nel provino organizzato al Palasport di Chiarbola. Ci è piaciuto, ci ha dato disponibilità di massima per tornare a giocare da noi, ci stiamo lavorando.

L'altro obiettivo è il mancino in grado di riempire la casella di terzino destro rimasta scoperta. Sfumato il primo obiettivo, siamo su uno sloveno che potrebbe darci quella sostanza offensiva che stiamo cercando».

SAGRA L'organizzazione in vista della prossima stagione passa anche attraverso i buoni risultati della sagra che la società ha allestito e che durerà fino al prossimo due luglio.

Uno sforzo non indifferente che vede impegnati tutti gli uomini e le donne di buona volontà che sono, a vario titolo, vicini al club biancorosso.

Ottimo cibo, birra e buona musica sono gli ingredienti che in questi giorni stanno attirando nell'area del palasport di Chiarbola un buon pubblico.

Sabato sera lo spettacolo sarà assicurato dalla presenza del Mago di Umago, domenica invece lo garantiranno la verve e la simpatia di Maxino.

A pubblicizzare l'evento ci hanno pensato anche due colonne della Pallanuoto Trieste, Ray Petronio e Michele Mezzarobba, che sulla pagina Facebook della società hanno invitato i tifosi a raggiungere i ragazzi della pallamano davanti al Palasport di via Visinada. —

