Malore in un camping a Lignano, muore 50enne

Un uomo di circa 50 anni di età ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi per un malore che lo ha colto mentre si trovava in un camping di Lignano Sabbiadoro.

Dopo la chiamata al Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Lignano Sabbiadoro e l'elisoccorso.

Il personale medico infermieristico giunto sul posto ha avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare ma purtroppo per l'uomo non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.

Informata dalla sala operativa la forza pubblica.