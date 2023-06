Grado, incidente coinvolge tre auto sulla strada per Monfalcone

TRIESTE Un incidente stradale è avvenuto a Grado tra tre auto a bordo delle quali viaggiavano 5 giovani, tutti portati in ospedale. È avvenuto intorno a mezzanotte del 22 giugno lungo via Monfalcone. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Monfalcone, attivati dagli infermieri della Sores, dopo l'impatto una delle tre auto è finita in un fosso accanto alla strada. A bordo c'era una sola persona, che è rimasta incastrata nell'abitacolo ed è stata liberata dai vigili del fuoco.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, gli operatori della sala operativa di primo livello hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto ambulanze da Grado, Cervignano del Friuli e Monfalcone, una automedica da Gradisca d'Isonzo e sull'Isola della Schiusa è atterrato l'elisoccorso.

I cinque giovani sono stati presi in carico dal personale medico infermieristico e tre di loro sono stati trasportati all'ospedale di Monfalcone, uno con l'ambulanza all'ospedale di Palmanova e l'ultimo in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.