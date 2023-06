Autista fermato per guida in stato di ebbrezza, aveva il furgone pieno di merce rubata

TRIESTE Fermato per essersi messo al volanto dopo aver bevuto, è risultato poi trasportare merce rubata per decine di migliaia di euro. Nella notte del 15 giugno scorso la Polizia di Stato ha denunciato un cittadino rumeno per ricettazione e guida in stato di ebbrezza con ritiro della patente di guida.

Nello specifico è stata una volante del commissariato di Duino-Aurisina sulla A4, in località San Giovanni di Duino, ad effettuare il controllo di un furgone con targa italiana condotto da un trentatreenne residente a Milano, diretto nel paese di origine. L’autista manifestava da subito alito vinoso e difficoltà nell’esprimersi, ragion per cui gli agenti l’hanno sottoposto all’alcoltest, con esito positivo.

A bordo del furgone c’era un notevole quantitativo di merce, in particolare attrezzi per l’edilizia nuovi, ma l’autista non era in grado di esibire alcun documento di trasporto. Un più approfondito controllo ed i successivi accertamenti hanno consentito alla polizia di appurare che la merce era di provenienza illecita ed era stata rubata un paio di settimane prime nella provincia di Monza-Brianza.

In tale occasione ignoti malviventi erano penetrati all’interno della sede di un’azienda che commercializza articoli ed attrezzi per l’edilizia e, utilizzando come ariete un mezzo aziendale trovato sul posto, avevano prima sfondato la porta di un capannone e poi, per uscire, la porta carraia, abbandonando nelle vicinanze il mezzo utilizzato per lo scasso.

Il danno denunciato ammonta ad oltre 40.000 euro. Da un’azienda vicina erano inoltre stati sottratti quattro pneumatici nuovi per camion ed altri attrezzi per un valore di circa 10.000 euro. Buona parte della merce rubata si trovava a bordo del veicolo controllato ed è stata quindi posta sotto sequestro per poi essere restituita ai proprietari.