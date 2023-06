Viale monumentale di Porto vecchio: validato il progetto esecutivo

TRIESTE Decisivo passo in avanti per il rilancio e la valorizzazione del Porto Vecchio – Porto Vivo di Trieste. Lo rende noto giovedì mattina il Comune di Trieste, facendo sapere che “è stato sottoscritto il verbale di validazione del progetto esecutivo del Viale monumentale, che va immediatamente in gara per l’esecuzione dei lavori”.

Il Viale monumentale

Si tratta del vialone centrale dell’antico scalo, una parte portante di tutto il progetto, per il quale l’ente ha predisposto percorsi pedonali e ciclopedonali, filari di alberi e aiuole.

Il vialone di mezzo è interessato nel tratto compreso tra il Magazzino 26 e piazza Duca degli Abruzzi, mediante il completamento della viabilità prevista.

Quando si parla di viabilità, va ricordato il dibattito che ai tempi della modifica al Piano regolatore si fece sull’opportunità di consentire o meno il traffico veicolare all’interno del Porto vecchio: la scelta del municipio fu di ammettere le quattro ruote, ed ecco quindi che il viale monumentale farà da collegamento con il centro storico cittadino, garantendo «una rapida ed agevole connessione del comprensorio alla viabilità circostante delle Rive, del Borgo Teresiano e di viale Miramare», come si legge sul sito comunale dedicato ai progetti Pnrr.

L’illustrazione dell’ingegner Bernetti, responsabile del progetto

“Si tratta -spiega il responsabile unico del progetto, ing. Giulio Bernetti - di un’opera di quasi 20 milioni di euro che mette un altro tassello fondamentale nell’area di Porto Vecchio. Mentre infatti si avviano a conclusione i lavori dell’asse di Porto Vecchio adiacente al muro ferroviario (entro l’anno l’area sarà rinnovata e riaperta) la nuova opera va a ristrutturare l’asse tra la prima e la seconda fila di magazzini storici.

“L’area, che prende il nome di Viale monumentale - spiega ancora l’ing. Giulio Bernetti - è destinata a ospitare un asse viario, una ampia viabilità pedonale e ciclabile, aree alberate, illuminazione; il tutto nel pieno rispetto della bellezza dei magazzini che si affacciano al viale e prevedendo il recupero di molti binari storici.

L’asse sarà ovviamente completamente infrastrutturato con l’inserimento di tutti i sottoservizi (acqua, fognature, energia elettrica, cc.) e delle dorsali per i servizi tecnologici.

Unico progetto made in Trieste

La progettazione, dal livello preliminare a quello esecutivo, è stata sviluppata internamente al Dipartimento Territorio Ambiente Lavori Pubblici e Patrimonio, con il supporto di ACEGASAPSAMGA e HERA LUCE per la parte relativa ai servizi tecnologici”.

Si tratta, in sostanza, dell’unico progetto per la valorizzazione di Porto vecchio realizzato interamente dal Comune.

Le dichiarazioni

“Parte così un nuovo, ulteriore tassello nella riqualificazione urbana del Porto Vecchio” - ha evidenziato l’assessore ai Lavori pubblici e Grandi Opere Elisa Lodi- rivolgendo “un particolare ringraziamento agli uffici dei lavori Pubblici per il costante impegno volto a restituire alla città un’area dalla grande potenzialità”.

“Con la validazione di questo progetto, finanziato Pnrr, per 20 milioni di euro potremmo avviare il terzo lotto di infrastrutturazione del Porto Vecchio dando alla città un’area completamente riqualificata, verde e vivibile”.

“Un altro tassello importante per la rigenerazione urbana del Porto Vecchio viene messo a segno dall’amministrazione comunale -ha detto l’assessore al Bilancio, Programmazione finanziaria e Porto Vecchio Everest Bertoli – e ringrazio anch’io tutti gli uffici tecnici e la parte politica. La partenza della gara d’appalto entro il 30 giugno, come si era fissato, è un altro dato che dimostra la serietà e la bontà dei progetti portati avanti dall’amministrazione Dipiazza”.

“Su quest’area, al di là di quello che affermano le opposizioni, abbiamo una visione globale che trasformerà una delle aree più degradate di questa città in un vero e proprio quartiere cittadino che non avrà eguali nell’area del mediterraneo centrale. Contemporaneamente prosegue anche l’importante opera di comunicazione e informazione pubblica sugli interventi”.

Soddisfazione anche dell’assessore alla Pianificazione territoriale Michele Babuder che sottolinea come “gli interventi infrastrutturali che si stanno realizzando nell'area del Porto Vecchio, a cominciare dai sottoservizi - illuminazione, condotte idriche e fognatura - sono evidenti e apprezzabili da chiunque, in linea peraltro con le tempistiche preventivate”.

“L'area sta cambiando il suo volto, proiettando con avanguardia la nuova realtà della Città. Al rinnovato percorso in fase di realizzazione tra Largo Città di Santos e il Magazzino 26, arricchito di recente anche da nuove piantumazioni, si aggiunge ora il progetto, immediatamente esecutivo, del Viale. La realizzazione concreta delle opere, che sono già in avanzato stato e le ulteriori che seguiranno a breve in seguito alla validazione di questo ulteriore tassello, sono la migliore riprova di come l'amministrazione e gli uffici siano tutt'altro che immobili”.