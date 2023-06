Il Premio Hemingway 2023 all’attivista iraniana Shirin Ebadi, Nobel per la pace nel 2003

TRIESTE Entra nel vivo domani, venerdì 23 giugno, il cartellone degli Incontri del Premio Hemingway 2023, in programma sulla Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro. Protagonista attesa sarà domani l’avvocatessa e attivista iraniana Shirin Ebadi, Premio Nobel per la Pace 2003, cui va la 39^ edizione del Premio Hemingway.

Testimone del nostro tempo: prima donna musulmana insignita del premio Nobel per la pace (2003), Shirin Ebadi ha ispirato milioni di persone nel mondo grazie al suo impegno di avvocato per i diritti umani.

Il Premio Hemingway 2023 le è stato assegnato perché, «animata dalla convinzione che ci possa essere un futuro positivo per l'Iran, Shirin Ebadi è riuscita a dare voce a chi, soprattutto donne e bambini, è sempre stato costretto a tacere e a subire soprusi dalla teocrazia che governa il suo Paese. La sua è una storia di grandi convinzioni morali e di coraggio personale contro un potere che ha tentato di portarle via tutto, che ha minacciato lei e i suoi cari con metodi violenti, ma non è riuscito a intaccare il suo bisogno di giustizia e l’amore per il suo popolo».

Il pubblico del Premio Hemingway potrà incontrare Shirin Ebadi venerdì , 23 giugno, alle 18.30 sulla Terrazza a Mare: “Finché non saremo liberi” è il titolo dell’intervista che sarà condotta dallo scrittore Alberto Garlini, Presidente di Giuria del Premio Hemingway, sul filo rosso del memoir che nel 2016 Ebadi consegnava alle stampe, edito in Italia da Bompiani.

Il libro racconta il suo impegno di avvocato per i diritti umani, in prima linea nella difesa soprattutto delle donne e dei bambini dal brutale regime iraniano. «È per amore dell’Iran e del suo popolo, delle sue potenzialità e della sua grandezza; che ho intrapreso ogni singolo passo di questo viaggio – ha spiegato Ebadi - E so che un giorno gli iraniani troveranno la loro strada per la libertà e la giustizia che meritano».

Premio Speciale Lignano ad Antonio Fantin

E nel 2023 che celebra i 120 anni della spiaggia di Lignano, va all’atleta paralimpico Antonio Fantin, medaglia d’oro all’Olimpiadi Tokyo 2020 sulla distanza dei 100 stile libero, il Premio speciale Lignano, 120 anni di futuro. «Antonio Fantin – si legge nelle motivazioni del conferimento - ha saputo affrontare i sacrifici legati a una rarissima malformazione e alla sua disabilità, trasformandola nel sogno realizzato dei più prestigiosi traguardi sportivi, come l’oro conquistato alle Paralimpiadi di Tokyo2020».

Fantin si racconterà venerdì 23 giugno alle 21 sulla Terrazza a Mare di Lignano, in dialogo con il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia, Cristiano Degano.

Il Premio Speciale Hemingway 2023 riconosce la capacità che Antonio Fantin da sempre dimostra non solo di comunicare con i giovani, ma anche di ispirarli. Nel libro “Punto. A capo. Dalla malattia all'oro paralimpico” (Piemme 2022) ha saputo raccontare con semplicità, ma anche con profonda introspezione, il suo percorso, dalla scoperta della malattia al riscatto, attraverso lo sport, raggiungendo prestigiosi risultati nazionali e internazionali. Vittima sin da bambino di una rarissima malformazione che lo ha costretto a una operazione molto delicata, Antonio Fantin non si è abbattuto, anzi si è innamorato dell’acqua della piscina usata per la riabilitazione, trovandovi una forma di libertà e di impegno che è diventata un progetto di vita.

Trasformando così la disabilità in un sogno è arrivato a cogliere i più alti e prestigiosi traguardi sportivi, primo fra tutti l’oro alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Il premio Hemingway è promosso dal Comune di Lignano Sabbiadoro con il sostegno degli Assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive e Turismo della Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso la consolidata collaborazione con la Fondazione Pordenonelegge.it. Info premiohemingway.it Shirin Ebadi e Antonio Fantin riceveranno il Premio Hemingway sabato 24 giugno, alle 20 al Cinemacity di Lignano Sabbiadoro, insieme alla scrittrice Amelie Nothomb, allo storico Carlo Ginzburg, al fotoartista Marco Zanta. Il talk di premiazione sarà condotto dalla giornalista Emma D’Aquino, l’ingresso è libero con prenotazione sul sito premiohemingway.it