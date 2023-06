dopo le dimissioni a sorpresa di de sanctis

La Lega studia la soluzione per la presidenza di Esatto. Il nome nuovo è Del Punta

Avvocato ed ex presidente dell’Itis, ha i requisiti previsti per l’incarico, ma non sarebbe l’unico profilo in lizza. Bertoli: «In luglio faremo la nomina»

Piero Tallandini