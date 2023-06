Due incidenti a Opicina e Trieste: gli interventi della Sores

TRIESTE Due persone sono state soccorse mercoledì 21 giugno dai saniatri a seguito di due incidenti avvenuti rispettivamente a Opicina e Trieste.

Nella prima serata, un uomo che stava pedalando in sella a una bicicletta è caduto in maniera autonoma e ha riportato diversi traumi; è successo all'altezza della rotonda, ex quadrivio di Opicina.

Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza che ha preso in carico la persona, poi trasportata in codice giallo, stabile cosciente, all'ospedale di Cattinara.

Nella notte a Trieste si è poi verificato un incidente stradale all’incrocio fra via Rossetti e via della Ginnastica.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrate due vetture.

Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale di Cattinara con l'ambulanza inviata dagli infermieri della Sores, con ferite non gravi. Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.