Gorizia, ecco la mappa delle nuove ciclabili transfrontaliere

GORIZIA In questo video la biciclettata organizzata mercoledì mattina per presentare la mappa delle nuove piste ciclabili transfrontaliere che uniscono Italia e Slovenia: come vedete, il tracciato ciclopedonale transfrontaliero tra Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba è una vera e propria immersione nella natura. Il progetto da quasi 4 milioni di euro realizzato dal GectGo per conto delle tre amministrazioni municipali è allo stesso tempo concluso e in divenire. I 14 chilometri di piste ciclabili sono ormai utilizzabili tanto dai turisti, quanto dai locali, ma l’obiettivo è quello di sviluppare questa rete internazionale con nuove tratte e con strutture di contorno in grado di rendere l’utilizzo dei percorsi sempre più bello, interessante e appetibile per tutti. Il servizio di Stefano Bizzi. Video di Pierluigi Bumbaca

02:22