Trieste, via ai lavori per la riqualificazione delle reti di via Romagna

TRIESTE. In partenza la prima fase del progetto di riqualificazione delle reti gas, idriche-fognarie ed elettriche di via Romagna. Nel corso dell’estate, da mecoledì 21 giugno fino a settembre, AcegasApsAmga in accordo con il Comune il Trieste procederà con la sostituzione delle condotte gas in ghisa grigia, nel tratto di via Romagna compreso tra i civici 30 e 36, con nuove tubazioni in polietilene ad alta densità.

Nuove condotte: gas, acqua e fognature

Per ottimizzare i lavori la multiutility provvederà alla contestuale riqualificazione delle reti idriche-fognarie ed elettriche, garantendo in questo modo una maggior sicurezza e continuità dei servizi.

Chiusura al traffico della strada

Data la conformazione della strada, per permettere i lavori, il tratto coinvolto verrà chiuso al traffico. Il transito sarà consentito, compatibilmente con i lavori, solo ai frontisti dei civici coinvolti per garantire l’accesso ai parcheggi privati.

Piano di riqualificazione dedicato a via Romagna

«Questo intervento rientra in un piano più ampio dedicato a via Romagna - spiega l’assessore alle politiche al Territorio Michele Babuder - l’obiettivo è infatti quello di realizzare una completa riqualificazione che oltre a coinvolgere i sottoservizi, vedrà anche il rifacimento del manto stradale, intervenendo con modalità strutturate e pianificate per prevenire situazioni di emergenza. Attualmente Amministrazione Comunale e AcegasApsAmga stanno collaborando nelle attività di progettazione delle successive fasi di realizzazione del progetto che si svilupperà nel corso dei prossimi anni».

Collaborazione Comune-Acegas

«La collaborazione con il Comune di Trieste per questi interventi così importanti e complessi è fondamentale - commenta Giovanni Piccoli, Direttore Reti AcegasApsAmga - la riqualificazione dei sottoservizi di via Romagna è parte del maxi-progetto di ammodernamento delle reti gas triestine, come avvenuto in via San Michele e via Ginnastica. In ottica di ottimizzazione si procede con la riqualificazione anche della rete idrica/fognaria ed elettrica ove necessario, restituendo così una strada con sottoservizi completamente rinnovati e garantendo il giusto livello di sicurezza».

I lavori in via Romagna in dettaglio

I lavori coinvolgeranno nell’arco dei prossimi mesi il tratto compreso tra i civici 30 e 36 per un totale di 90 metri, prendendo l’avvio all’incrocio con la rampa d’accesso a via Fabio Severo. Conseguentemente verrà chiusa la corsia “a salire” in via Romagna fra il civico 30 e via Fabio Severo, mantenendo però aperto il traffico veicolare in discesa per immettersi in via Fabio Severo.

Per lo svolgimento dei lavori, il tratto coinvolto resterà interdetto al traffico, quindi i civici superiori al 36 saranno raggiungibili da via Artemidoro, mentre l’uscita dalla via sarà possibile verso via Cantù.