Maestra e bambini “imprigionati” nell’ascensore dell’asilo nido a Trieste: liberati in 50 minuti

TRIESTE. Intervento di soccorso nella mattinata di mercoledì 21 giugno all’asilo nido di via Caboro poco prima delle 11. Un adulto (un insegnante o un educatore) e due bambini (non di più come emerso in un primo momento) sono rimasti chiusi nell’ascensore che si era bloccato.

Immediato l’arrivo dei tecnici della ditta Kone che hanno lavorato per circa 50 minuti riuscendo a sbloccare l’elevatore. Sul posto sono sopraggiunti intanto anche i vigili del fuoco. Precauzionalmente, nel frattempo, era stato richiesto l’arrivo dell’ambulanza, ma sia l’adulto che i bambini sono risultati del tutto sani e salvi.