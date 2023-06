Monfalcone, chiusa la rotonda della Marcelliana: lavori Enel in corso

MONFALCONE Per consentire un intervento di riparazione sulla rete di media tensione da parte di Enel, dalle ore 21 di mercoledì 21 giugno alle ore 6.30 di giovedì 22 giugno, verrà chiusa la rotonda della Marcelliana in ingresso su via Dei Cipressi; il traffico veicolare da via Grado in direzione centro città verrà quindi deviato su via della Marcelliana, per poi proseguire su via Cosulich per immettersi sulla viabilità ordinaria.

Via Marcelliana sarà transitabile solo in entrata, verso via Cosulich. I mezzi del trasporto pubblico locale saranno deviati su via Bagni, via Gorizia e via Rossetti, per poi proseguire su via Cosulich per immettersi sulla viabilità ordinaria.

Le stesse disposizioni varranno anche giovedì 22 giugno, al fine di consentire i lavori di asfaltatura del tratto di strada interessato dall’intervento, in orario in fase di definizione. Si specifica che durante i lavori non ci saranno interruzioni sulla rete elettrica.