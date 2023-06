Cartiera di Duino, previsti 70 esuberi

DUINO Si va verso 70 esuberi, conincentivi all'uscita, alla cartiera Mondi di Duino (Trieste).

Un accordo in merito è stato raggiunto ieri tra la società, che opera nel settore delle carte patinate a uso grafico, le sigle sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e le Rsu.

Secondo quanto stabilito, le fuoriuscite avverranno entro fine 2023.

Da marzo nello stabilimento - che occupa nel complesso 208 dipendenti - è in atto il contratto di solidarietà per scongiurare licenziamenti.

All'origine del nuovo accordo, secondo quanto stipulato dalle parti, c'è «una situazione

congiunturale negativa che non lascia prevedere una ripresa significativa del mercato», pertanto «la società si è ritrovata nella necessità di rivedere la propria

struttura organizzativa produttiva e occupazionale». Secondo quanto si apprende da fonti sindacali, lo stabilimento di Duino, che produce carta a uso grafico, è uno dei più colpiti dalla

crisi della produzione di carta iniziata lo scorso autunno.

L'accordo ora raggiunto - spiegano le fonti sindacali - prevede fuoriuscite consensuali con Naspi e incentivi, rivolte in particolare a dipendenti vicini alla pensione o ad altri che

intendano chiedere l'aspettativa per svolgere momentaneamente altri

lavori. Un'assemblea sindacale è in programma nello stabilimento il prossimo 29 giugno. Il sito di Duino era stato ceduto al gruppo Mondi dalla Burgo lo scorso gennaio.