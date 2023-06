Trieste, 80enne investita da un’auto in via Bruck: grave a Cattinara

TRIESTE Una donna di circa 80 anni di età è stata soccorsa intorno alle 12.45 di oggi, martedì 20 giugno, dai sanitari per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato a Trieste, in via Bruck, zona Campi Elisi.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati per quanto di competenza i carabinieri della Compagnia di Trieste), la donna è stata investita da una vettura mentre camminava.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'automedica.

La donna è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara.