In Capitaneria a Monfalcone arriva il B131: è un battello-gommone da 8 metri

MONFALCONE Un nuovo mezzo navale destinato alle attività della Capitaneria di Monfalcone. Per la stagione estiva 2023 la Guardia costiera avrà modo di risultare ancora più operativa: infatti la Direzione marittima di Trieste ha disposto, da ieri, l’assegnazione del nuovo battello B131, un mezzo progettato e realizzato secondo un concept più moderno e sviluppato tenendo conto sia di requisiti operativi più avanzati, sia di soluzioni tecniche più moderne, volte anche a garantire le migliori condizioni di sicurezza per gli operatori imbarcati

Secondo quanto è stato reso noto, questa unità è in grado di assicurare prestazioni più performanti e una capacità di comunicazione e scoperta superiori rispetto al passato.

In particolare il battello B131 è lungo quasi otto metri e ha due motori fuoribordo con potenza di 115 cavalli ciascuno, ma appare con la struttura di base che è la stessa dei gommoni: due scafi laterali a tenuta d’aria, in materiale composito particolarmente resistente, con equipaggio in consolle formato da pilota e navigatore.

Si contraddistingue, poi, per l’adozione di un caratteristico scafo a “V” profonda, unito alla presenza di un “airbag” per il rapido raddrizzamento in caso di capovolgimento imprevisto, la disponibilità di strutture per ospitare a bordo quattro persone, per esempio un team completo di sommozzatori, e, non ultimo, un comparto di strumentazione elettronica di ultima generazione.

La velocità operativa supera abbondantemente i 30 nodi. Tutte queste caratteristiche fanno del nuovo battello della classe “Bravo” un riferimento per lo svolgimento di diverse tipologie di missioni nella fascia litoranea immediatamente a ridosso della costa. Non solo: permetterà di aumentare la capacità operativa, assicurando al meglio l’attività di controllo della Guardia costiera, in particolare nel corso dell’operazione “Mare Sicuro” che ha avuto inizio lo scorso week-end e che si protrarrà, anche sui litorali nostrani, fino al 17 settembre. Apprezzamento è stato espresso, ieri, per l’ultima dotazione dai vertici della Capitaneria.