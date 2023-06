Trieste, cade sugli scogli in Costa dei Barbari: intervengono soccorso alpino, elicottero e ambulanza del 112

TRIESTE. Un uomo di circa 49 anni di età è stato soccorso dal personale medico infermieristico nel pomeriggio tardo di lunedì per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta sugli scogli lungo la Costa dei Barbari.

È riuscito a chiamare autonomamente il Numero unico di emergenza Nue112.

Gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno attivato i volontari del soccorso alpino Cnsas, i vigili del fuoco, l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Tutti hanno operato in piena sinergia.

L'ho mai stato recuperato con il verricello e l'elisoccorso è atterrato e non spiazza individuato nell'area retrostante e supermercato Conad di Duino. Lì è stato affidato alle cure dell'equipaggio di un'ambulanza che l'ha trasportato all'ospedale di cattinara con ferite non gravi. In codice verde stabile cosciente.

Lungo il tragitto di rientro, l'ambulanza ha prestato soccorso per un incidente stradale lungo la A4. Otto persone hanno rifiutato il trasporto in ospedale.