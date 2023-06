Duino Aurisina, donna investita da un’auto. Altri tre incidenti nella notte in Friuli Venezia Giulia

TRIESTE Diversi gli interventi gestiti nella notte tra sabato e domenica dagli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores), che hanno attivato i mezzi di sistema su ruota, l'elisoccorso e laddove necessario i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

A Duino Aurisina, lungo la ex provinciale 1, all’altezza del locale Bunker, si è verificato un investimento di un pedone da parte di un veicolo.

Una donna è rimasta ferita, traumatizzata agli arti inferiori, e trasportata all'ospedale di Cattinara in codice giallo. L’incidente (nella foto i soccorsi) è successo poco prima della mezzanotte quando la pedone, una 50enne straniera, è stata investita dall’auto, condotta da una coetanea. Immediatamente soccorsa da un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova, la donna è stata trasportata immediatamente all'ospedale per gli accertamenti del caso. Non è, come detto, in pericolo di vita.

La ricostruzione della dinamica dell'incidente è a cura della Radiomobile di Aurisina, intervenuta sul posto.

A Jalmicco di Palmanova, in via Percoto, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una sola vettura a bordo della quale viaggiavano un uomo e una donna. La macchina è finita fuori strada cappottata. Sul posto gli equipaggi di due ambulanze provenienti da Palmanova e da Cervignano del Friuli. Le persone sono state prese in carico dal personale medico infermieristico e sono state trasportate, una in codice verde e una in codice giallo all'ospedale di Palmanova.

A Palmanova, in via Ponte degli Speroni, vicino alla caserma, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto uno scooter e una vettura. Due le persone che sono rimaste ferite. Gli equipaggi delle ambulanze hanno trasportato le due persone in ospedale, una in codice giallo e una in codice verde.

A Claut, in una cavità, infine, uno speleologo triestino è stata colpito alla testa da un sasso. Qui i dettagli