La liberazione dei merli all'Enpa di Trieste

TRIESTE Sabato la sede dell'E.N.P.A. di via Marchesetti 10/4 e l'Oasi del Farneto aprono (dalle 10-17) le loro porte per le visite agli animali ricoverati e per assistere alla liberazione degli animali curati dai volontari e dai veterinari negli ultimi mesi. In questo video di Massimo Silvano vediamo immortalato il momento della liberazione dei merli, accolti in primavera nidiacei, allevati a mano e pronti per rientrare in natura.

00:33