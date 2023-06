"Io e il Caffè", il secondo video della rubrica del Piccolo

Le prime luci di un sabato mattina. In un caffè come un altro, da qualche parte tra il Canale e piazza Unità. La barista alza la serranda, il cliente chiede «un capo in b, senza». Il turista giapponese lo guarda confuso, ma dietro il bancone le sopracciglia non si sollevano di un millimetro. È il codice segreto, lessico affettivo e solo triestino: «nero», «capo», «in b», «senza», parole che messe insieme fanno la città. Trieste profuma di caffè. Il suo aroma si ritrova dietro gli angoli, nei bar, nei romanzi. Il chicco tostato ne misura la Storia e le sue tante piccole storie. Le raccontiamo sulle colonne del Piccolo nella rubrica “Io e il caffè”. Ogni sabato a partire dal 10 giugno, perché il caffè come un giornale va assaporato con calma. E sul sito del Piccolo il “naso raffinato” di Marco Bazzara ci accompagnerà dentro l’accademia di via Battisti: dal profumo del chicco al profumo vero e proprio, e ancora vino, miele, essenze di mandorle o frutti di bosco, tutti sentori che si ritrovano nelle miscela. Qui il secondo video. Qui il link al secondo articolo della rubrica. Qui il link alla presentazione dell'iniziativa

01:20