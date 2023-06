Sfilata del carnevale estivo a Monfalcone in occasione della Festa del vino

MONFALCONE. Alle 21 di sabato 17 giugno ha preso il via, fra due ali di folla, la sfilata carnevalesca estiva in notturna a Monfalcone che, dopo il successo dello scorso anno, è tornata a portare colore, musica, allegria nel centro della città in occasione della Festa del Vino. Il corteo mascherato di carri, gruppi e bande in partenza da via Matteotti, ha sfilato percorrendo via Fratelli Rosselli fino al semaforo di Via Duca d'Aosta.

Katia Bonaventura

Ultimo giorno della Festa del Vino con gli stand dalle 18. La musica ritornerà in piazza domenica, alle 19, con “Cinzia canta le donne”, mentre alle 21 lo spettacolo di cabaret con i comici di Zelig e Colorado: ospiti Rocco Ciarmoli "il gigolò", Gianluca Impastato, Bruce Ketta "il postino", Beppe Braida. La conclusione con la Tombola bisiaca, che alle 23 metterà in palio 2 mila euro.