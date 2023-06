La pesca “gentile”nel Golfo di Trieste salvaguarda gli ambienti protetti

TRIESTE Per come si è sviluppata nell’area costiera dell’Alto Adriatico che appartiene alla Venezia Giulia, la pesca artigianale non costituisce una minaccia per i siti tutelati. E’ una pesca “gentile”, poco impattante sull’ecosistema marino, sia sul fronte delle catture incidentali di specie protette, sia per quanto riguarda la tutela dell’avifauna. Perciò nel caso dei siti Natura 2000 presenti in quest'area, a partire dalla zona compresa tra la Foce dell’Isonzo e Punta Barbacale, chiuderli alla piccola pesca, attività già in sofferenza da tempo, non avrebbe senso. Tanto più visto che quest’area è ritenuta di fondamentale importanza dai pescatori locali, perché è ricca di pesce pregiato.

E’ quanto risulta da uno studio realizzato nell’ambito del progetto europeo Mitfish-N2k, finanziato dal Fondo europeo per gli affari marini e la pesca della Regione Fvg con circa 300 mila euro per 18 mesi. Coordinato da Stanislao Bevilacqua, professore associato del dipartimento di Scienze della vita dell’Università di Trieste, il progetto ha visto la collaborazione del dipartimento di Matematica e geoscienze e dell’Ogs. Nello studio si è puntato a determinare lo stato dei fondali marini importanti per la pesca, le caratteristiche delle risorse ittiche associate e dell’avifauna acquatica nei principali siti Natura 2000 del Golfo di Trieste, inclusi i Sic, siti di importanza comunitaria, dell’Area marina protetta di Miramare e delle “Trezze San Pietro e Bardelli”.

E’ stata valutata inoltre la presenza di altre interferenze antropiche: inquinanti chimici e microplastiche, spazzatura marina. «Sono due le tendenze, diametralmente opposte, rispetto ai siti Natura: c’è chi vorrebbe chiudere completamente queste aree alla pesca e chi sostiene che non avrebbe senso farlo, perché si metterebbe in ginocchio un’attività economica già in difficoltà - riassume Diego Borme, biologo marino dell’Ogs -. Con questo studio abbiamo cercato di capire da che parte stesse la ragione, verificando che esiste un tipo di pesca rispettoso e conciliante con l’ambiente.

Nell’area che abbiamo preso in esame, un habitat prezioso per pesci e uccelli, il pescato è mediamente pregiato, sia in termini di pezzature che di specie: qui si pescano branzini, orate, ombrine, mormore. E seppie, che sono la specie più abbondante e che pesa di più sul fatturato dei pescatori, soprattutto nella stagione primaverile». Per valutare l’interazione tra la protezione della fauna e le attività umane i ricercatori hanno svolto delle indagini al mercato ittico di Grado: «Abbiamo parlato con i pescatori e censito la loro attività: lavorano con piccole imbarcazioni e attrezzi da pesca tradizionali, come le reti da posta, che vengono posate sul fondo e ritirate su dopo qualche tempo. L’impatto sull’ambiente è molto basso, perché non si danneggia il fondale e la pesca è molto selettiva: basta regolare la grandezza della maglia della rete, l’orario di posa e la stagione e si catturerà principalmente la specie di pesce desiderata e delle dimensioni desiderate».

Poi, ricorda Borme, la selezione la fa anche l’esperienza del pescatore, che conosce l’habitat e gli spostamenti del pesce. Pure sul fronte delle catture incidentali di uccelli, che finiscono nelle reti dei pescatori, si tratta di casi molto sporadici, visto anche che le attività di pesca si svolgono principalmente dal tramonto all’alba, mentre gli uccelli sono diurni.

Quanto alla presenza di inquinanti nelle acque del Golfo, nota Bevilacqua, «è stata rilevata presenza di mercurio, il cui gradiente aumenta verso le foci dell’Isonzo, e un incremento della contaminazione da idrocarburi pesanti spostandosi verso Trieste: per questi ultimi i valori sono risultati a volte di molto superiori alle soglie normative. Quindi le principali sorgenti di contaminazione sembrano essere l’area urbana e portuale di Trieste e il fiume Isonzo». Ma, rassicura il ricercatore, il rischio ecotossicologico è assente o molto basso e buono o elevato lo stato ecologico delle comunità dei fondali.