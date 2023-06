Una giornata all’Enpa di Trieste insieme agli animali salvati dai volontari

TRIESTE Una giornata particolare quella di oggi, sabato 17 giugno, all'E.N.P.A. di via Marchesetti 10/4 e alll'Oasi del Farneto: entrambe le strutture sono aperte al pubblico che fino alle 17 può visitare gli animali ricoverati e assistere alla liberazione degli animali curati dai volontari e dai veterinari negli ultimi mesi.

Particolare soddisfazione, come dimostra questo video di Massimo Silvano, la liberazione di una cinquantina di uccelli (merli, fringuelli, passeri, picchi, cinciallegre, capinere,...) accolti in primavera nidiacei, allevati a mano e pronti per rientrare in natura.

La liberazione dei tordi all'Enpa di Trieste

Si può anche incontrare Nina, l'asinella che per anni ha controllato il via vai di ciclisti e gitanti lungo la pista ciclabile e che ora è ospite permanente dell'Oasi del Farneto.

E’ inoltre a disposizione un punto per lo scambio delle figurine "Amici Cucciolotti" per consentire a quanti stanno facendo la raccolta salva-animali di completare il proprio album.

Infine si può assistere alla cura ed alla imbeccata di 101 tordi bottacci nidiacei sequestrati dalla Forestale a Latisana ed affidati per lo svezzamento alle capaci mani dei nostri volontari e, con molta attenzione, osservare da lontano i falchi ed i caprioli ricoverati che saranno liberati a breve.

L’attività dell’Enpa

L'Enpa ogni anno accoglie oltre 2.500 animali di tutte le specie, ma è nel periodo primaverile ed estivo che l'impegno dei volontari è massimo.