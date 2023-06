Trieste, il vescovo Trevisi visita per la prima volta la moschea di via Maiolica: «In un mondo diviso abbiamo il dovere di costruire ponti»

TRIESTE Si prendono per mano, guardandosi negli occhi: «Questo è l’infinità del nostro Dio, nell’unica lingua dell’amore». Il vescovo di Trieste, monsignor Enrico Trevisi, ha fatto visita alla moschea Ar-Rayan.

Lo hanno accolto il presidente della comunità islamica cittadina, Akram Omar, e l’imam Djamel Chergui, accompagnati dai fedeli.

Trieste, il vescovo visita la "moschea": ecco cosa rappresenta

Nel solco tracciato da oltre trent’anni di «costante e solido rispetto, confronto e dialogo tra le due comunità», cattolica e islamica, la visita di oggi, venerdì 16 giugno, nella sede di via Maiolica scrive una pagina nella storia confessionale e non solo della città.

È infatti la prima volta che un vescovo della Diocesi triestina fa visita al luogo della preghiera islamica:«In un mondo così diviso e conflittuale, in cui soffriamo tante incomprensioni, abbiamo il dovere di costruire ponti: in cui si parla, in cui ciascuno è se stesso e insieme agli altri nel Dio comune» ricorda l’arcivescovo.

Nei valori «della fratellanza, pace, giustizia e amore: questo non è un vero inizio, ma abbiamo il dovere di non sciupare ciò che è stato fatto finora». La comunità islamica, unitasi in associazione culturale nel 1988, conta oggi più di 8 mila membri provenienti da 50 diversi paesi del mondo.