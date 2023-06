Trieste, torna Overnight a fine giugno per prevenire gli incidenti d’auto dei giovani

TRIESTE. Riprende a Trieste e provincia la diciassettesima edizione di Overnight, progetto promosso dal Dipartimento delle Dipendenze dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (Asugi), in collaborazione con il Servizio 118, le cooperative sociali La Quercia Coop. Sociale, Duemila Uno Agenzia Sociale e l'Associazione di Volontariato ALT di Trieste.

Nel 2023 Overnight sarà realizzato anche con il contributo di “#triesteguidasicura” progetto, finanziato dal Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento Politiche Antidroga e realizzato in partnership con il Comune di Trieste, che ne è capofila, e con l’IRCSS Burlo Garofalo.

Tutti i sabati a partire dal 24 giugno fino al 9 settembre l'équipe, costituita da infermieri, educatori e giovani educatori “alla pari” (opportunamente formati), sarà presente dalle 23 alle 3 con un gazebo nella zona tra via Torino e Piazza Venezia, luogo di ritrovo privilegiato da giovani e giovanissimi. Gli operatori saranno riconoscibili da una maglietta con il logo Overnight.

Inoltre, come gli altri anni, si garantirà la presenza ad alcuni eventi di intrattenimento notturno particolarmente attrattivi per i più giovani, quali discoteche, feste, concerti e festival, che rientrano nella programmazione estiva nel territorio di Trieste e di Gorizia. Al momento è già stata prevista la presenza dell’equipe di Overnight ad un festival che si terrà a Prepotto e ad un evento organizzato presso una discoteca di Staranzano, in quanto entrambe le proposte di divertimento notturno saranno frequentate anche da giovani triestini.

Al gazebo gli operatori assicureranno azioni finalizzate alla promozione di un divertimento sicuro: verranno effettuati etiltest, distribuiti etiltest usa e getta, materiale informativo sulle sostanze e sulle malattie sessualmente trasmesse. Inoltre verranno assicurati counseling ed interventi sanitari di primo soccorso in caso di bisogno, in collegamento con i servizi dell’emergenza sanitaria.

Anche quest'anno per promuovere una mobilità sicura e porre la massima attenzione alla prevenzione degli incidenti stradali degli under 25, verranno distribuiti al gazebo buoni taxi del valore di 5 euro. Ogni ragazzo potrà ritirare 4 buoni da utilizzare eventualmente anche in condivisione con gli amici, grazie alla collaborazione con la cooperativa Radiotaxi. I minorenni potranno ritirarli con una delega dei genitori. Ai ragazzi che ritireranno i buoni taxi verrà chiesto un recapito mail, che verrà utilizzato sia per inviare informazioni utili alla promozione della salute, sia per monitorare l'utilizzo dei buoni taxi, sia per tenere un contatto con i giovani incontrati al banchetto. Un altro partner consolidato ed importante del progetto sono i gestori dei locali pubblici.

Per alcune attività territoriali verrà usata la strumentazione acquisita con il finanziamento del progetto “#triesteguidasicura”, quale ad esempio il simulatore di guida ed un furgone attrezzato per favorire il contatto diretto e la relazione di counseling e supporto.

Overnight, in collaborazione con il Dipartimento Scienze della Vita dell'Università di Trieste, in particolare con la dott.ssa Lisa Di Blas, continuerà, attraverso interviste strutturate proposte durante le serate, il lavoro di ricerca sui consumi giovanili legati al divertimento notturno.

In particolare con un’indagine avviata nell’estate 2022 e che verrà riproposta nel 2023 in modo volontario ed anonimo, si vuole approfondire la conoscenza delle modalità di consumo, delle sostanze in circolazione, delle motivazioni che portano al consumo e sui possibili comportamenti a rischio, quali la guida in stato di alterazione psichica. L’indagine, inoltre, offre una preziosa occasione per comprendere meglio l’entità del sommerso, ovvero di quei giovani che pur avendo un problema con le sostanze stupefacenti o con l’alcol non si rivolgono ai servizi per farsi aiutare.

La presenza degli operatori di Overnight rappresenta un momento utile di confronto con i ragazzi sui temi problematici relativi all’adolescenza; viene garantito un ascolto attento e in caso di bisogno si fa da tramite per favorire il contatto con i servizi territoriali più idonei.

Le modalità di comunicazione, calibrate sulla giovane età, facilitano l'aggancio e l'istaurarsi di un rapporto di fiducia, necessario perché i ragazzi si possano sentirsi a proprio agio nel “raccontarsi”. Significativo in questo senso il dato relativo al numero di contatti, circa 6000 nell'estate 2022.

Overnight ha attivo un proprio sistema di comunicazione tramite mail: (progettovernight@gmail.com) e tramite i social, sia facebook che istagram per dare tutti gli aggiornamenti e le informazioni utili per un divertimento sicuro e per tenere costantemente aperto un dialogo con i ragazzi.