In treno da Cracovia fino a Gorizia per raccontare i progetti della Ue

GORIZIA. Un viaggio in treno tra le Regioni d’Europa concluso a Gorizia, dopo una visita al confine con Nova Gorica, quasi un brindisi finale in vista di Go!2025, l’evento della Capitale della cultura. Ed è con questo spirito e clima di festa che prima l’assessore alle politiche giovanili e vicesindaco Chiara Gatta e poi lo stesso sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna hanno accolto le tre giovani giornaliste Ani Arveladze (video giornalista di Euronews Georgia), Laura Bannier (vice caporedattore di virgule. lu, Lussemburgo) e Mateja Kelemenic (giornalista di Hrt Radio, Croazia).

Pierluigi Bumbaca fotografo

Tre giornaliste europee che hanno viaggiato in treno da Cracovia in Polonia a Gorizia con l’obiettivo di scoprire i progetti finanziati dall’Ue, i locali e le loro città. A Cracovia il progetto finanziato dall’Ue – Kościuszko Museum, a Katowice quello del Museo della Slesia e zona culturale, a Olomouc la chiesa di San Maurizio. Poi in Austria a Vienna il Water World, a Graz l’Atelier Martin Auer, a Lubiana l’Edison Winci. Infine, a Gorizia, la pista ciclabile tra Italia e Slovenia. Un viaggio in treno perché gli obiettivi del progetto voluto dalla Dg Regio della Commissione Ue sono quelli di mostrare ciò che l’Ue sta facendo nelle regioni incoraggiando i viaggi in treno ecologici dimostrando che è possibile attraversare i confini e divertirsi.

Le giornaliste hanno documentato il loro viaggio in tempo reale sui social media (Instagram, Facebook e Twitter) e sul sito web della Dg Regio. E giovedì scorso, 15 giugno, a Gorizia, accompagnati da Giulio Garau giornalista de Il Piccolo e “tutor” dei giovani giornalisti durante le giornate delle Città e Regioni d’Europa a Bruxelles, organizzate dalla Dg Regio, hanno raccontato il progetto all’assessore Gatta e al sindaco Ziberna.

Che, a loro volta, hanno spiegato prima in Comune e poi al Punto Giovani dell’assessorato delle politiche giovanili (dove c’è l’Eurodesk) l’evento del 2025 legato alla Città capitale della cultura e tutti i progetti per i giovani oltre che quelli della città, legati alla programmazione Ue, che hanno fatto vincere ultimamente a Gorizia anche un premio della Commissione