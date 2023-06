Perde il controllo dell’auto che si cappotta andando a sbattere su un albero sul raccordo autostradale di Duino

DUINO AURISINA. Perde il controllo della vettura che si cappotta andando a sbattere su un albero: è successo questa mattina, venerdì 16 giugno, sul raccordo autostradale di Duino Aurisina. Una persona è stata soccorsa dal personale sanitario per le ferite che ha riportato a seguito dell’incidente stradale accaduto lungo il raccordo autostradale 13 nel territorio comunale di Duino Aurisina, altezza area di servizio di Duino direzione Venezia.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati, per quanto di competenza, gli agenti della Polizia di Stato) il conducente di una vettura ha perso il controllo della macchina che si è cappottata finendo contro un albero. Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'ambulanza e l'elisoccorso. Hanno attivato per quanto di competenza i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. Dinamica maggiore.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona ferita per cui è stato disposto il trasporto in volo all'ospedale di Cattinara con l'ambulanza con l'equipe dell'elisoccorso a bordo, in codice giallo per dinamica, stabile cosciente.