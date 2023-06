Dall’Emilia alluvionata a Trieste: il giuramento di 300 nuovi poliziotti in piazza Unità

TRIESTE Sì è conclusa in piazza dell'Unità la cerimonia del giuramento del 220° corso Allievi agenti del Centro di addestramento di Cesena a cui hanno partecipato anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani.

Giuramento allievi polizia di stato: le prove della cerimonia in piazza Unità

I circa 300 nuovi agenti di Polizia hanno terminato il loro percorso di formazione a Trieste dopo che la loro scuola, a Cesena appunto, è stata resa inagibile dal violento alluvione che lo scorso mese ha colpito l'Emilia Romagna.

La dichiarazione del capo della polizia Vittorio Pisani

«Non dimenticate mai che la gente vi guarderà, sentirà cosa direte e osserverà come vi comporterete. Nell’adempimento dei vostri compiti dovrete sempre avere il massimo rispetto della dignità umana di chi avrete di fronte, chiunque esso sia, un cittadino per bene o chi ha commesso un reato. Il rispetto dei diritti fondamentali è un dovere assoluto. L’efficacia operativa non dovrà mai essere disgiunta dall’umanità».

Queste le parole del capo della Polizia, Vittorio Pisani, che ha aggiunto: «Ogni cittadino va ascoltato con attenzione e non può essere banalizzata nessuna richiesta d’aiuto».

La dichiarazione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi

<«Con la vostra rettitudine, il vostro coraggio e la vostra dedizione, anche nel solco dell'esempio di colleghi che hanno sacrificato la propria vita nell'adempimento del dovere, contribuite a edificare e valorizzare l'immagine della Polizia di Stato, rendendo a tutti manifesto, con le vostre azioni concrete, che chi tradisce la propria missione con comportamenti che oltraggiano la dignità umana e offendono l'onorabilità della Polizia di Stato, semplicemente non è un poliziotto».

Ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi: «Il vostro lavoro - ha aggiunto - chiama in causa la competenza, ma anche l'umanità. Tali qualità, in uno con la prossimità al cittadino, devono rappresentare la stella polare delle vostre azioni e comportamenti, il modo in cui si declina il motto della Polizia di Stato: “Esserci sempre”».

Piantedosi ha ricordato che il servizio della polizia «deve rispecchiare una gerarchia di valori in cui la persona, in ognuna delle decisioni da assumere o situazione da governare, deve occupare sempre il primo posto, deve essere vissuto alla luce di un'etica superiore, l'etica della ragione e dell'utilizzo consapevole e ponderato della forza. Agite sempre con lucidità - ha concluso - rifuggendo qualunque condotta che possa ingiustamente ledere un diritto o compromettere la reputazione della divisa che portate».

L’omaggio a Domenego e Rotta, i due agenti uccisi in Questura a Trieste

«Sono esempi che devono essere tenuti sempre presenti per chi, come giovane leva, comincia oggi il proprio importante lavoro, un lavoro che porta talvolta al sacrificio della propria esistenza».

Così il ministro Piantedosi, a margine della cerimonia, ricordando i poliziotti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, uccisi in una sparatoria in Questura a Trieste il 4 ottobre 2019.

Ai due agenti è stato rivolto un ricordo, durante la cerimonia, anche dal capo della Polizia, Vittorio Pisani: «Agite seguendo il modello di chi ha interpretato il nostro ruolo fino all’estremo sacrificio - ha affermato Pisani, rivolgendosi ai 300 allievi presenti - donando la propria vita per il benessere della nostra comunità. Trieste conserva nella sua memoria collettiva la tragica scomparsa di due colleghi, Demenego e Rotta. Essi come tutti i nostri caduti hanno segnato la nostra strada e ci hanno mostrato come percorrerla. A loro - ha concluso Pisani - va il mio commosso ricordo, alle loro famiglie la grande riconoscenza della polizia di Stato».

Dal palco d’onore hanno assistito alla cerimonia, tra gli altri, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani e il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

Viabilità

Il traffico sulle Rive, interdetto nel tratto tra piazza Tommaseo a via Mercato Vecchio per la cerimonia, ha poi ripreso a scorrere regolarmente.