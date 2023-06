A Portopiccolo entro fine giugno l’esordio in Italia di Tivoli Hotel

DUINO AURISINA Si chiamerà “Tivoli Portopiccolo Sistiana resort”, sarà un cinque stelle, disporrà di 58 camere e sarà inaugurato entro la fine di giugno. Si alza finalmente il sipario sulle nuove caratteristiche della principale struttura ricettiva del comprensorio di Sistiana.

Il debutto

Dopo mesi di incertezze, dovute all’uscita per insolvenza della srl “Ppn”, precedente gestore dei principali asset di Portopiccolo, la subentrante Minor Hotels, operatore del settore alberghiero, con un portfolio di 530 hotel e resort, distribuiti in 56 Paesi dell'Asia - oceano Pacifico, del Medio Oriente, dell'Europa, delle Americhe, dell'Africa e dell'Oceano Indiano, ha annunciato il debutto del suo marchio Tivoli Hotels & Resorts in Italia, con l'arrivo di una propria struttura a Portopiccolo.

Il complesso

Oltre a numerose opzioni di alloggio, il complesso di Portopiccolo offrirà agli ospiti quattro ristoranti e due bar, sei piscine, un beach club, un centro benessere e fitness all'interno dell'hotel e una spa di 3.600 metri quadrati. Saranno disponibili anche sale riunioni.

L’annuncio

“Siamo lieti di annunciare questa per noi entusiasmante aggiunta al portfolio Tivoli e il debutto del marchio in Italia - ha detto Dillip Rajakarier, Ceo del gruppo Minor international e della Minor Hotels, società madre di Tivoli Hotels & Resorts - in una splendida posizione sulla costa adriatica. La struttura offrirà servizi di qualità e beneficerà della presenza di un porto turistico di livello mondiale".

“Siamo orgogliosi di annunciare la riapertura dell'hotel con il marchio Tivoli - ha precisato Federico Velluti, Head of hospitality and alternative markets di Investire, la Sgr del gruppo banca Finnat, che si occupa della gestione del comprensorio di Portopiccolo per conto della proprietà, il Fondo Portopiccolo - che porterà un significativo contributo alla valorizzazione del complesso. Questa collaborazione - ha aggiunto - riflette le nostre ambizioni per Portopiccolo e crediamo che la partnership con Minor Hotels sarà in grado di creare una nuova destinazione di fama mondiale, che celebra il lusso in uno splendido comprensorio immersa nella natura”.

La società

Prima di approdare a Sistiana, la Tivoli Hotels & Resorts ha recentemente aggiunto alla propria rete punti di accoglienza ad Amsterdam e ad Alvor in Algarve, nel sud del Portogallo, e presto lancerà una struttura a Tenerife. Tutti andranno a completare l’offerta già presente in Cina e in Qatar. La Tivoli Hotels & Resorts fu fondata nel 1933 in Portogallo, e celebra perciò quest’anno il suo 90.o anniversario.

La spiaggia

Prosegue intanto il lavoro di allestimento delle altre strutture che compongono l’offerta di Portopiccolo. “Ci stiamo impegnando soprattutto sul versante della spiaggia - ha precisato Marco Gilardi, direttore operativo per l’Italia della NH, altra storica sigla del comparto alberghiero, entrata a far parte dell’universo Minor Hotels - per assicurare ai fruitori una serie di servizi che siano adeguati alle loro aspettative.

Dal precedente gestore - ha spiegato il manager - abbiamo purtroppo ereditato una situazione deficitaria, perché mancavano proprio le attrezzature per dare il via all’attività di ristorazione e di pubblico esercizio, che hanno sempre fatto da contorno allo stabilimento balneare. Considerando che siamo già a metà giugno - ha proseguito Gilardi - stiamo lavorando di corsa, per poter assicurare alla clientela un servizio all’altezza a partire dalla fine del mese”.

In realtà, la spiaggia è già fruibile, ma mancando il contorno, sono in pochi ad avventurarsi sul tratto di spiaggia di competenza della Minor Hotels.

“Contiamo di arrivare la traguardo - ha concluso Gilardi - in contemporanea con l’apertura del Tivoli Portopiccolo Sistiana resort”.