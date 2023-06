Il ritorno delle piattaforme galleggianti per i bagnanti a Muggia

MUGGIA Installate nella mattinata di ieri le piattaforme galleggianti azzurre, presenti anche nel passato tranne che per le estati in cui c’era l’emergenza Covid, nello specchio acqueo antistante la parte terminale di Lungomare Venezia. Che fin da subito sono state utilizzate da diversi bagnanti, soprattutto bambini e ragazzi, per tuffarsi o prendere il sole.

Naturalmente resteranno allestite per tutta la stagione balneare.

Sul posto ieri, dopo la messa in opera, sono giunti il sindaco di Muggia Paolo Polidori e l’assessore Elisabetta Steffè. Per l’amministrazione comunale era necessario garantire il servizio di riparazione, montaggio, trasporto, posizionamento, smontaggio e rimessaggio delle piattaforme, oltre che il fissaggio dei corpi morti galleggianti necessari alla delimitazione delle acque balneabili, la fornitura di scalette con modifica di alcune parti inerenti agli agganci, delle scalette a mare delle zattere, al fine di renderle più resistenti alle sollecitazioni d’uso degli utenti, e la fornitura e posa dei fanali di segnalazione.

È stata la ditta Test & Diving Firm di Luca Delbello di Duino Aurisina ad aggiudicarsi il servizio sopracitato per un importo complessivo di 26.815,60 euro Iva e oneri di sicurezza inclusi.