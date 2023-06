Il Trio Sheliak in concerto a Miramare per "Musica con vista"

Sabato scorso al Castello di Miramare è andato in scena il primo appuntamento con "Estate in Musica 2023", la rassegna che prevede quattro concerti proposti in Regione dalla Società dei Concerti di Trieste in luoghi di suggestiva bellezza, nell'ambito del festival "Musica con vista". A suonare per questo primo appuntamento è stato il Trio Sheliak. I prossimi appuntamenti in regione si terranno sabato 17 giugno con il pianista triestino Emanuele Savròn, sabato 1 luglio con il violinista Marcello Miramonti - entrambi i concerti si terranno al Teatro Verdi di Muggia - e il 24 giugno all'Azienda Agricola Barbieri Adele - Tenuta Della Casa di Cormons (GO) dove suonerà il Quartetto Rilke.

