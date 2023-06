Giuramento allievi polizia di stato: le prove della cerimonia in piazza Unità

Venerdì 16 Giugno in piazza Unità a Trieste si terrà il giuramento dei circa 300 allievi del 220° corso per agenti della Polizia di Stato del Centro addestramento di Cesena. Nella mattinata di oggi si sono svolte le prove della cerimonia, immortalate in questo video di Francesco Bruni

01:15