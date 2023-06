Parco Revoltella chiuso fino a giovedì per lavori urgenti

TRIESTE Il Comune di Trieste ha informato che il giardino pubblico di villa Revoltella, in via de Marchesetti, rimarrà temporaneamente chiuso al pubblico a partire da oggi, mercoledì 14 giugno, e fino a giovedì 15 giugno, per urgenti lavori di manutenzione.

Nello specifico si tratta di un intervento per la manutenzione, la pulizia e lo sfogo degli scarichi dei servizi vicino alla zona del campo da basket, nell’area inferiore del parco, vicino all’area giochi.