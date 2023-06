Il gonfalone del Comune di Trieste a Milano per l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi

TRIESTE Il gonfalone del Comune di Trieste, portato da quattro agenti della polizia locale in alta uniforme, segue il sindaco Roberto Dipiazza con la fascia tricolore tra la folla assiepata davanti al duomo di Milano. La delegazione è partita in mattinata per raggiungere i funerali di Stato di Silvio Berlusconi.

Il sindaco Dipiazza con i quattro agenti della polizia locale in alta uniforme ai funerali di Silvio Berlusconi a Milano

Presente anche la Regione con una delegazione guidata dal presidente Massimiliano Fedriga.

Il gonfalone della Regione

Fuori, nella piazza, a dominare sono le grandi bandiere rossonere della tifoseria milanista. Dentro, al fresco della navata gotica, s’incontrano i volti della politica, del mondo dello spettacolo e dello sport degli ultimi quarant’anni in Italia. L’ex senatore Antonio Razzi fa un cenno di saluto a Giulio Tremonti, Elly Schlein si ferma a stringere la mano a Matteo Salvini. Gasparri si aggira alla ricerca del suo posto segnato, mentre Roberto Calderoli si fa spazio nella ressa. Mara Carfagna di nero vestita, scura in volto, riceve delle condoglianze.

Nelle prime file, oltre ai ministri in carica schierati, siedono gli ex presidenti del consiglio Draghi, Renzi, Gentiloni, Monti. Poco distante Valeria Marini si rivolge al suo accompagnatore: “Ci sediamo là?”.

Tra i banchi di destra la grande famiglia del trapassato, inclusa l’ex moglie Veronica Lario. Un coro gregoriano riempie la navata, mentre i convenuti attendono il feretro.

Il gonfalone del Comune di Trieste nel Duomo di Milano

A Trieste l’inedita proclamazione anche del lutto nazionale, oltre alle bandiere a mezz’asta ha avuto l’effetto imprevisto di far saltare diversi appuntamenti ufficiali, non ultima la conferenza stampa di lancio della Barcolana, rimandata a data da destinarsi. Sempre a Trieste, infine, i forzisti nostrani parteciperanno ad una messa in suo suffragio, quasi un funerale parallelo.