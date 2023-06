Scooter si scontra con un camion a San Canzian d’Isonzo: gravi due giovani

SAN CANZIAN Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì 13 giugno, attorno alle 18, a cavallo dei comuni di San Canzian d’Isonzo e Staranzano, precisamente in via Dobbia. Un ragazzo e una ragazza che in quel frangente stavano sopraggiungendo in sella a uno scooter si sono scontrati con un camion. La dinamica e le cause del sinistro sono in via di accertamento da parte dei carabinieri.

Dopo lo schianto i due giovani sono rimasti incastrati sotto il camion: è servito l’intervento dei vigili del fuoco per estrarli e consegnarli alle cure dei sanitari.

Una volta liberati i due sono stati soccorsi dal personale medico infermieristico a causa delle serie ferite riportate nell’urto con l’altro mezzo, nell’attraversamento della viabilità che da San Canzian porta a Dobbia, lungo la via omonima.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (si sono attivati per quanto di competenza, cioè i rilievi, i carabinieri della Compagnia di Monfalcone), lo scooter e il mezzo pesante si sono trovati a collidere e i due ragazzi, nell’impatto, hanno avuto la peggio, rimanendo feriti.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Nue, Numero unico di emergenza 112, gli infermieri della Sores hanno quindi inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Monfalcone, l’equipaggio dell’automedica proveniente da Gradisca d’Isonzo e l’elisoccorso.

Si sono attivati anche i Vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di via Sant’Anna a Monfalcone, che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.

Il personale medico infermieristico ha quindi preso in carico i due giovani: per la ragazza è stato disposto il trasporto in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso. Il ragazzo è stato invece trasportato all’ospedale di Cattinara con l’ambulanza: a bordo l’equipe dell’automedica a bordo. Anche per il ragazzo il trasferimento è stato in codice rosso. —