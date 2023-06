Silvio Berlusconi a Trieste nel 2018: l'abbraccio dei fan all'uscita dall'albergo

Come una star del cinema. Decine di persone, giovani e non, avevano aspettato Silvio Berlusconi fuori dall'hotel in cui alloggiava in occasione della sua visita a Trieste nel 2018 solo per scattare un selfie con lui o stringergli la mano. E lui, come si può vedere nel video girato da Andrea Lasorte, non si era negato e anzi aveva rivolto, per l'ennesima volta, parole d'amore rivolte alla città: "Trieste è bellissima, la sua piazza è unica al mondo" aveva detto. Qui l'articolo sul suo legame con la città

03:42