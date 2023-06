Gatto cade nel camino e resta intrappolato: il salvataggio dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Muggia sono intervenuti a Caresana, nel comune di San Dorligo della Valle, per soccorrere un gatto bloccato sul tetto di una casetta. Prima del loro arrivo, però, il felino è caduto nel camino, rimanendo intrappolato sul fondo della canna fumaria. I vigili del fuoco hanno calato una corda nel camino per prendere la misura della canna fumaria al fine di bucare il camino per raggiungere il gatto. Successivamente hanno forato il muro in corrispondenza della canna fumaria riuscendo a liberare il micio.

01:33