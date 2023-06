Novantenne triestino ubriaco alla guida della sua Mercedes in Friuli: patente ritirata

UDINE. Novantenne triestino alla guida della Mercedes ubriaco in Friuli: i carabinieri gli ritirano la patente. E chissà se riuscirà a riottenerla. E’ successo domenica nel tardo pomeriggio a Talmassons: i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Latisana hanno fermato l’uomo, noventanne residente a Trieste, durante un controllo effettuato sul territorio, mentre era alla guida della sua Mercedes. L'anziano aveva un tasso alcolemico pari a 1,33 grammi /litro. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Ritirata la patente.

I carabinieri sono intervenuti inoltre, poco dopo le 19 di domenica 11 giugno, a Forni di Sopra, per rilevare un incidente. Un operaio di 50 anni, residente a Forni di Sotto, ha perso il controllo del suo fuoristrada ed è finito contro una vettura, un'Audi di un cittadino 30enne residente a Forni di Sotto, che era stata regolarmente parcheggiata lungo la via. Il conducente del fuoristrada, lievemente ferito, all'arrivo delle forze dell'ordine si è rifiutato di sottoporsi all'alcotest. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Per lui è scattato anche il ritiro della patente di guida. Il mezzo non è stato sequestrato in quanto di proprietà di una terza persona