“Napoli-New York” a Trieste, i ciak si spostano in piazza San Giovanni

TRIESTE Entrano nel vivo in centro le riprese del film “Napoli - New York”. Martedì Gabriele Salvatores e la sua troupe gireranno alcune scene in piazza San Giovanni, nella parte pedonale che collega via Imbriani a via Gallina. Già da lunedì pomeriggio le maestranze hanno avviato i primi interventi per trasformare la piazza in un angolo di New York. Martedì mattina verranno sistemati gli ultimi dettagli e poi “ciak, si gira!”.

La macelleria Suppancig, la drogheria Toso e il Malabar hanno preso accordi con la società cinematografica per mantenere chiusi i negozi, così da permettere le riprese. Il punto vendita Despar invece resterà aperto. L’unico particolare che emerge, è che alcune scene verranno girate all’interno della drogheria Toso, già da oggetto di un adeguamento alle esigenze del regista. «Ogni disagio verrà ricompensato dalla bella pubblicità e dalla visibilità che queste iniziative poi regalano alla nostra città», commentano Micol Suppancig, titolare dell’omonima macelleria, e Daniele Frittoli, uno dei titolari del Malabar.

Mercoledì 14 giugno, le riprese si sposteranno invece sulle Rive, dove dalle 13 alle 17 verrà istituito il divieto di transito nel tratto tra piazza Tommaseo e via Milano, oltre che nelle vie Machiavelli e via Genova nel tratto che da via Roma porta a corso Cavour.

Nelle stesse sarà vietato il transito anche lungo la bretella di collegamento tra Città di Santos, in direzione del centro città, e piazza Duca degli Abruzzi, nel tratto di 150 metri compreso tra il nuovo ingresso al comprensorio “Porto vecchio” e piazza Duca degli Abruzzi.

Per consentire ai mezzi parcheggiati al Molo IV e negli altri stalli regolari di muoversi, nel tratto compreso tra l’uscita del Molo IV e piazza Duca degli Abruzzi sarà prevista una sospensione temporanea della circolazione in modalità definita “stop and go”, ovvero per il tempo strettamente necessario a terminare una ripresa, con la Polizia locale presente a gestire il traffico.