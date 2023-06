Teatro, musica, enogastronomia e Carnevale: al via l’estate di Muggia

MUGGIA Festival, mostre, feste di Carnevale in costume da mare, concerti: sono una quindicina gli appuntamenti dell’estate muggesana da giugno a settembre. «Sarà un’estate all’insegna del divertimento, della cultura e della tradizione», ha spiegato, durante la presentazione del cartellone, il vicesidaco con delega a Turismo e Cultura Nicola Delconte. «Abbiamo pensato a un calendario in grado di accontentare tutti, e per questo, come di consueto, proporremo anche spettacoli dedicati ai bambini».

Questa l’agenda. Giovedì al Museo Carà ci sarà la presentazione del libro “Lelio Luttazzi e la settima arte”, di Nadia Pastorcich, mentre sabato sarà la volta del Teatro Verdi che, nell’ambito della rassegna “Estate in musica 2023”, ospiterà il concerto di Emanuele Savron al pianoforte, cui seguirà, il primo luglio, il concerto di Marcello Miramonti al violino, entrambi in collaborazione con la Società dei Concerti di Trieste.

Il 24 giugno, alla Biblioteca Guglia, appuntamento con “Alma Jina e le altre. Resistenza, donne e libertà”, in ricordo di Alma Vivoda. Sempre il 24 giugno, a cura della Filarmonica di Santa Barbara, ci sarà la rassegna itinerante di bande internazionali per le vie del centro “Bande in Piazza”.

Il 25 giugno spazio alla “Festa Barocca in piazza Marconi”, a cura di Serenade Ensemble. Dal 30 giugno al 2 luglio “Muggia Tribute weekend 2023” in piazza Marconi.

Dal 7 al 9 luglio si terrà quindi la settima edizione di “Muja Buskers Festival” con l’associazione “Sparpagliati”, mentre dal 15 al 16 luglio sarà la volta di “Musica in... Mandracchio”, con i concerti delle bande “Vecia Trieste” e “Ongia”. Il 29 luglio torna “Malvasia in Porto”, organizzata all’interno di Porto San Rocco con il Gal Carso.

Dall’8 al 15 agosto andrà in scena il Carnevale estivo 2023, a cura dell’Associazione delle compagnie del Carnevale, mentre dal 25 al 27 agosto si terrà l’Alpe Adria Puppet Festival, la rassegna internazionale di teatro di figura nei luoghi più suggestivi del centro storico. Infine, dal 21 luglio al 10 settembre, sarà visitabile al Carà la mostra “Cantieri & Cantierini: storie di uomini e navi”