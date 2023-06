AlmaLaurea 2023 promuove l’Università di Trieste: ateneo internazionale e attrattivo

TRIESTE L’Università degli studi di Trieste è l’ateneo “più internazionale e attrattivo del Friuli Venezia Giulia” che, “oltre a garantire ai suoi laureati una retribuzione migliore una volta entrati nel mercato del lavoro, assicura una performance occupazionale superiore alla media nazionale”. È quanto emerge dal rapporto Almalaurea 2023 che ha preso in esame oltre 281mila laureati del 2022 di 77 università.

La vocazione internazionale

Nel dettaglio, l’ateneo attrae da fuori regione il 42,5% dei suoi laureati (nell’indagine precedente erano il 41%) a fronte della media regionale del 35,1% e di quella nazionale del 24,3%, con un 5,1% proveniente dall’estero (dato regionale 4,8%; nazionale 4,3%).

Una vocazione internazionale che trova riscontro anche nelle esperienze di studio all’estero, vissute da oltre il 10% dei laureati triennali a fronte del 7,3% Fvg e del 5,9% della media italiana. Un trend confermato anche dal totale laureati con un 9,5% di media che supera di oltre un punto percentuale il dato locale e nazionale.

L’efficacia del titolo di studio

Competenze acquisite anche all’estero che si traducono in una buona valutazione dell’efficacia del titolo di studio, intesa come spendibilità nel settore di riferimento.

Oltre il 66% dei laureati triennali definisce infatti il titolo “efficace”, a fronte della media Fvg del 59,5% e del 68,7% italiana. Dato confermato anche dai magistrali con oltre il 72% (nazionale 68,7%; regionale 71,3%).

I tirocini

Merito anche dei tirocini offerti agli studenti di cui hanno beneficiato, in particolare, il 73,4% dei laureati magistrali (61,6% nazionali; 69,2% regionali) e quasi il 63% di quelli a ciclo unico (nazionali 56,3%; regionali 55,9%).

Il lavoro

“Con oltre l’88% di studenti soddisfatti dell’esperienza complessiva universitaria a Trieste, l’ateneo giuliano garantisce un lavoro a oltre il 90% dei laureati magistrali a cinque anni dal titolo (88,7% dato nazionale) e a quasi l’83% a un anno (media italiana 77,1%)” si legge nella nota.

Trovano lavoro a dodici mesi dal titolo l’81,6% dei triennali a fronte del 75,4% della media nazionale e dell’80,2% del Friuli Venezia Giulia.

Per quanto riguarda le retribuzioni, infine, Units assicura uno stipendio più alto della media locale e italiana con 1.387 Euro per il laureati triennali e, per i magistrali, 1.470 Euro a un anno dal titolo e 1.800 Euro a cinque.