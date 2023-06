Oltre 100 nuotatori over 60 alla Bianchi di Trieste impegnati nelle sfide a staffette

Oltre cento nuotatori, quasi tutti over 60, impegnati in diverse staffette, con tanto di maxi parata iniziale di presentazione, collane e coroncine di fiori per celebrare l’evento in modo colorato e un’energia incredibile, sfoderata bracciata dopo bracciata. In scena sabato 10 giugno alla piscina Bianchi di Trieste, “H2O invecchiare con stile”, meeting internazionale di nuoto lento, organizzato dalla Fin Plus Trieste e dall’associazione “Lunga Vita Attiva”. Servizio di Micol Brusaferro, video di Andrea Lasorte

01:18